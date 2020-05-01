Muğla’da doktorlara 5 bin maske verildi

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:22

Büyükşehir belediyesi daha önce de il genelinde bulunan 441 eczaneye 45 bin, 262 veteriner kliniğine 17 bin 250 adet maske dağıtımı yapmıştı. Büyükşehir belediyesine bağlı MELSAbünyesinde haftada 15 bin adet maske üretimi yapılıyor.Belediye bir yandan maske üretimine devam ederken, diğer yandan ürettiği maskelerin dağıtımına devam ediyor.Büyükşehir koronavirüs ile mücadele kapsamında bu güne kadar 300 bin adet maske dağıtımı yaptı.