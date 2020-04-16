Muğla'da eczanelerin maske taleplerine Büyükşehir Belediyesi'nden destek

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:12

Hükümet maskeleri eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtmaya karar verdi ancak bu sistem gerek eczacılar gerekse vatandaşlar için sıkıntılı devam ediyor. Maske bulamayan yurttaşlar, maske takılması zorunlu olan alanlardaki işlerini yapamıyor. Yurttaşların büyük bir kesimi eczanelerin taleplere yeteri kadar yanıt veremememsi nedeniyle mağdur oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mağduriyetin önüne geçmek amacıyla eczanelere maske desteği vermeye başladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İl genelinde bulunan 441 eczaneye 22 bin maskenin dağıtımına başladık. Vatandaşlarımız eczanelerden ücretsiz olarak maske temin edebilecek. Üretimi belediyemiz tarafından yapılan maskelere vatandaşlarımız kısa süre içerisinde tüm eczanelerden ulaşabilecek" denildi.