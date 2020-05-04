Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Arşiv
Marmaris-İçmeler Mahallesi arasındaki elektrik nakil hattı direklerinde bakım çalışmaları yapılırken taşeron firmada işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Bilal Ağır henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapılarak düştü.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağır, kurtarılamadı.
Taşeron firma çalışanları, arkadaşlarının ölümünden sorumlu tuttukları elektrik dağıtım şirketi görevlileriyle tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine elektrik dağıtım şirketinin bazı çalışanları hafif yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!
- İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Binayı boşalttılar
- Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç
- Yasak tanımadılar! Sokak ortasında böyle görüntülendiler
- Karadeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi
- Alanya'daki kaplumbağa vahşetinde önemli gelişme!