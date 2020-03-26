Muğla’daki yerel gazete büroları dezenfekte edildi

26 Mart 2020 Perşembe, 16:09

Çin ve Avrupa’nın ardından Türkiye’de de yayılmayan başlayan Korona virüs salgınına karşı Muğla il genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi otogarlar, toplu ulaşım araçları, taksiler, ödeme noktalarının ardından Muğla’da bulunan gazetelerin ve cemiyetlerin bürolarını da dezenfekte etti. Yapılan bu uygulamadan memnun kalan gazeteciler “ Sağlık ve emniyet çalışanları gibi biz gazetecilerde risk altındayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ederiz” dediler.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan “Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum bizler için çok önemli. Sağlık, emniyet çalışanları ve basın mensupları sahada çalışmakta. Biz gazeteciler görevimizin başındayız. Bu bağlamda gazetelerimizin dezenfekte edilmesi çok önemli. Bunun için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bizlerde vatandaşlarımız için sahadayız” dedi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut “ Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uygulaması çok yerinde oldu. Güvenlik güçleri, sağlık çalışanları gibi basın mensupları da her zaman sahada görev yapıyor. Basın mensuplarının her hangi bir kısıtlamaya gitmiş durumu yok. Basın mensupları 24 saat boyunca görevlerinin başında. Basın mensuplarımız da risk gurubunda. Türkiye’ye örnek olacağını düşündüğüm bu çalışmadan dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Dünya ve ülkemiz çok hassas ve zor bir dönemden geçiyor. Herkesin bireysel mücadelesi ile aşabileceğimiz bir sorunla karşı karşıyayız. Koronavirüse karşı en başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet görevlilerimiz, belediye çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza doğru bilgiye ulaştırmak için gece gündüz çalışan basın emekçilerimiz de risk grubu içerisinde. Muğlamızda basın emekçilerimizin gazetelerinde, bürolarında da ekiplerimiz tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bu süreci hep birlikte aşacağız ve umutlu yarınlara kol kola