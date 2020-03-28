Muhabirimiz Seyhan Avşar’a 'Metin Göktepe' ödülü

28 Mart 2020 Cumartesi, 17:10

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl düzenlen 23’üncüsünde kazananlar belli oldu.

Bu yılki yarışmada Yazılı Haber Ödülü’nü, gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar, 13 Şubat 2020 tarihinde manşetten yayımlanan “Köşk karşılığı temizlik” haberiyle kazandı. Haber, Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın kendisi ve ailesi hakkındaki FETÖ evrakının eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir tarafından boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlendiğini konu alıyordu.

Fotoğraf ödülü’ne gazetemizin birinci sayfasından yayınlanan “Bu gözlere iyi bakın” isimli fotoğrafı ile Deniz Sarıgil kazandı. Sarıgil, 11 Eylül 2019 günü Ankara Güvenpark’ta “İşsizim, açım” diyerek kendisini yakan Recep Peker isimli yurttaşın fotoğrafını çekmişti.

Yarışmada Görüntülü Haber Ödülü’ne mültecileri konu alan haberiyle Artı TV ekibi Özgür Söylemez ve Gülbahar Gündüz, Yerel Gazetecilik Ödülü’ne, “Dersimspor otobüsü” haber dizisiyle Tunceli Emek gazetesinden Hüsniye Karakoyun değer görüldü. Jüri Özel Ödülü de hapisteki tüm gazeteciler adına verilerek, Basın Müzesi’ne teslim edilecek.

SALGIN NEDENİYLE TÖREN YAPILAMAYACAK

Her sene Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan’da yapılan ödül töreni ise bu sene, etkisi her geçen gün artan koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayacak. Bu seneki tören 24’üncüsü düzenlenecek yarışmanın ödül töreniyle birleştirilecek.