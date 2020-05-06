Muhalefet belediyeleri, projeleriyle mağduriyet gideriyorlar

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faturalarını ödeyemeyecek durumda olan yurttaşların borcunun ödenmesi için başlattığı “Askıda Fatura” kampanyasına 24 saatte içerisinde ihtiyaç sahibi 8 bin 691 aile başvurdu. 7 bin 392’i İSKİ, 1299’u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam 1 milyon 990 bin lira tutarındaki faturalar hayırsever yurttaşlar tarafından ödenmeye başlanacak. İhtiyaç sahibi yurttaşların faturasını ödemek isteyen hayırseverler, www. askidafatura.ibb.gov.tr adresinden seçtiği bir faturayı ödeyebilecek.

Adana Büyükşehir Beledi Başkanı Zeydan Karalar da yardıma muhtaçlarla, hayırsever yurttaşları buluşturucak olan “Şefkat Köprüsü” kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanyaya 1 maaşını bağışladığını ve şahsi şirketinden de bağış yapacağını belirten Karalar, “Bu ramazan ayında yurttaşların zekâtları bu şekilde ihtiyaç sahiplerine verilsin istiyoruz. Bu kampanyaya vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yurttaşların ucuz, kaliteli ve sağlıklı etle buluşması için hayata geçirdiği “Halk Et” mağazalarının üçüncüsünü Alanya’da hizmete soktuklarını söyledi. Edirne Belediyesi de berber ve kuaför salonlarının açılacağı tarihöncesinde kentteki 400 işyerinin dezenfekte edileceğini belirtti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un salgının ilk günlerinde yaptığı açıklama ile esnaftan işgaliye bedeli alınmayarak Konak esnafına yaklaşık 1.5 milyon TL destek sağlandı. Esnafa en büyük desteklerden biri ise Batur’un çağrısı ile başlatılan, veresiye defterlerinin kapatılması kampanyası oldu. Kampanya hem bakkal esnafına can suyu oldu hem de ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü güldü.