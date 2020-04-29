Muhalefetin ortak fikri: Erdoğan erken seçime hazırlanıyor

29 Nisan 2020 Çarşamba, 09:45

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Halk, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği coronavirüs salgınına karşı yeni önlem ve ekonomik destek paketlerinin hayata geçirilmesini beklerken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Ulusa Sesleniş” konuşmalarında bile kutuplaştırıcı söylemlerini sürdürdü.

Erdoğan’ın bu tavrı, muhalefet tarafından “erken seçim hazırığı” olarak yorumlandı.

Erdoğan, salgının ardından yeni bir siyasal sürece girileceğini bildirirken siyasette de son süreçte birbiri ardına “salgın dışı gelişmeler” yaşandı. TBMM’ye milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep eden çok sayıda yeni fezleke sunulurken, muhalefet belediyeleri üzerindeki baskılar da arttırıldı.

Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik eleştiriler, AKP kurmayları tarafından sert sözlerle eleştirildi, çeşitli soruşturmalarla tabana mesaj verildi.

CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri, Erdoğan’ın bu tavrının erken seçime hazırlık olduğunu, sonucunda kazananın ise Türkiye olacağını ifade etti.

CHP: Erdoğan'ın aklında bir plan var biz de bu yüzden seçim olacakmış gibi çalışıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Biz, Erdoğan’ın aklında erken seçim gibi bir plan olduğunu biliyoruz ve bir süredir, ‘Yarın seçim olacakmış gibi’ çalışıyoruz” dedi."

Koronadan sonra erken seçim yapmak Türkiye'nin kurtuluşu olaak"Erdoğan’ın içerisinde bulunduğu ruh halinin “sağlıklı olmadığını” söyleyen Altay, “Erdoğan azmiyle yükseldi, hırsıyla batıyor. Unutulmasın ki batanlar, kendileri açısından çılgın kararlar alabilirler. Korona belasından kurtulduktan sonra erken seçim olursa sonucu ‘Türkiye’nin Erdoğan’dan kurtuluşu’ şeklinde olur. Arkasına Cumhurbaşkanlığı forsunu alıp Türkiye’nin en çok oy alan ikinci partisinin genel başkanına laf söylemek, Erdoğan’ın gücünü kaybettiğini ve kontrolsüz hareket ettiğini gösteriyor. İtibarını yitirdi. Korona belasını bertaraf ettikten sonra Türkiye’de bir erken seçim yapılması demek Türkiye’nin kurtuluşu demektir” dedi.

HDP DE 'ERKEN SEÇİM SİNYALİ' DEDİ

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul da iktidarın tutumunun erken seçimin sinyallerini verdiğini söyledi. Toğrul, Türkiye’de parlamenter demokrasinin yok olduğunu, çoğunlukçu bir sistemin inşa edildiğini ve bu sistemde AKP ile MHP’nin istediği vakit erken seçime gidebileceğini söyledi.

HDP’li Toğrul, “AKP hep algıyı yönetmeye çalışıyor. Yönetebilirlerse bir erken seçime gideceklerdir. Ben, bu dönemde özellikle ezilenlerin, yoksulların, daha da kötü bir sürece girdiklerini gördüm. Ne yaparlarsa yapsınlar AKP’nin tılsımı bozuldu. Kutuplaştırıcı söylem taktikleri artık tutmayacaktır. Bu gibi salvolarla tekrar tabanlarını konsolide ederek erken seçime girme hedefleri olabilir ama bu onların zararına olacaktır” diye konuştu.

İYİ PARTİ: DÜNYA HALKTAN İBAN İSTERKEN; TÜRKİYE HALKA İBAN GÖNDERDİ

İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi ise “Halk, kendini kötü bir sürece sürükleyen iktidarın bu yönetimini erken seçim süreci ortaya çıktığında unutmayacaktır” dedi.

Koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından siyasi hayatın yeniden şekilleneceğini, erken seçimin de bu süreçte kuvvetli bir ihtimal olacağını bildiren Bahşi, “Halk, bu günlerde yaşadığını unutmaz. Tüm dünyada devletler halkından IBAN isterken Türkiye’de halka IBAN verdiler. Bunu unutmayacaklar. 20 yıldır AKP’li belediyeler her türlü yardımı yaparken bugün Millet İttifakı’nın belediyelerinin yardımlarının engellenmesini unutmayacak. Önümüzdeki dönem yeniden yapılanma sürecinde halk, tek adam diktasına prim vermeyecektir. Zor zamanlarda kimin yanında olduğunu unutmadan karar alacaktır. Bu da AKP’nin aleyhine olacaktır” dedi.