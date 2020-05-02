Muhalif isimlere tehditlerin önü arkası kesilmedi

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 00:44

Cumhur İttifakı’ndan muhalif isimlere yönelik ölüm tehditlerinin ardı arkası kesilmiyor.

İktidar kanadı tarafından Özgür Özel’den Canan Kaftancıoğlu’na, Barış Atay’dan Fatih Altaylı'ya kadar birçok isim ölüm tehdidi aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’E MEZAR TEHDİDİ

Eski AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Özgür Özel’i kastederek isim vermeden ‘mezar’ tehdidinde bulundu. Enç, Özel’in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından mezarı ima ederek “Biz size 2 metrekarelik yer açarız” ifadesini kullandı.

BOĞAZ BU MEVSİMDE SERİN, YAZIN DERİNDİR

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu AKP’ye yönelik açıklamalarının ardından “Haberi olsun; Boğaz bu mevsimde serin, yazın da derindir” sözleriyle tehdit etti.

Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

”Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.”

FATİH ALTAYLIYA "SENİN İÇİN İYİ OLMAZ" TEHDİDİ

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, Habertürk yazarı Fatih Altaylı için “İnanç vergisi alınsın” yazısı sonrası “Fatih Altaylı denen zavallı, gördüğüm ilk yerde düşman muamelesi göreceksin” ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Enginyurt, Altaylı’nın “İnanç vergisi alınsın” başlıklı yazısına atıfta bulunarak, ”Fatih Altaylı, yarın ki yazında Cenazemi CAMİDEN kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz.” dedi.

DİSK YÖNETİCİLERİ VE BARIŞ ATAY’A ÖLÜM TEHDİDİ

Kocaeli’nde bir muhtar ise 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Taksim Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen DİSK yöneticileri ve TİP Milletvekili Barış Atay’ı ölümle tehdit etti. “Ben yetkili olacağım, anında vur emri” diyen muhtar, “Devleti saymayan ölümü hak ediyordur” ifadelerini kullandı.

MAGAZİNCİ HAKAN URAL DİSK BAŞKANINI HEDEF ALDI

Magazin yorumcusu Hakan Ural, 1 Mayıs anması için Taksim’e çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerini provokasyon yapmakla suçladı. Ural, canlı yayında DİSK ve Çerkezoğlu’nu hedef gösterdi.

Hakan Ural, sokağa çıkma yasağına rağmen sendikacıların Taksim Meydanı’na çıkmak istemesini ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi ve “Son bir aydır bir kıpraşma bir garabetler var. Anlayamadığımız bir provokasyonlar. Aklı şeytanlığa çalışan bir takım eleştirel haberler. Neyin peşinde anlamadım” dedi.

HİLAL KAPLAN’IN HEDEFİNDE İSE ÖZGÜR DEMİRTAŞ VARDI

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya trollerine tepki göstererek “Gün gelecek: Bu paralı troller, kaçacak delik arayacak!” demişti.

Hilal Kaplan Sabancı Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Sabancı Üniversitesi yönetimi, akademisyeniniz trollüğün hasını yapıp burda kendince giyotin kuruyor. Söyleyin, aklını başına toplasın!” dedi.

TEHDİTLERİN SONU GELMEDİ…