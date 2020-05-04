Muharrem İnce ABD'ye yapılan yardımı değerlendirdi: "Benim Sabancı'ya yardım etmem gibi...Bunlar kahvehane diplomasisi"

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 00:20

TV100'de Ahu Özyurt'un konuğu olan İnce, ''Maske al, Amerika’ya gönder aranı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi. Amerika’ya sevap için mi swap için mi maske gönderdik. Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske gönderdik. Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye’nin Amerika’ya yardım etmesi de böyle bir şey" dedi.

'MASKE DAĞITMASINI BECEREMEDİLER'

İnce, "Türkiye'de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdiler ama kamu yönetimi anlamında ciddi eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma yasağını düzenleyebildiler. Şu anda maske dağıtmasını beceremediler. Vatandaş 2 milyon maske dağıttık diyor. 20 ve 65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 milyon vatandaş kalıyor" dedi.

'FAİZLİ KREDİ VERDİLER'

Amerika’ya yardım göndermemizin zararı olmaz ama kendi vatandaşına göndermeden bunu yaparsanız ben anlayamam diyen İnce, ''Kendi vatandaşına verirsin sonra gönderirsin bunu anlarım. Amerika her vatandaşına çek verdi. Türkiye’de önce 100 milyar dendi sonra rakam değişti. Mesela 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara faizli kredi verdiler. En düşük emekli aylığını 1500 lira yaptılar. Bir de 1000 lira dağıttılar” şeklinde konuştu.

'BU İNSANLARIN HALİNİ KİMSE SORMUYOR'

İnce, ''Kuaförler, seyyar satıcılar, lokantacılar ne olacak? Bu insanların halini kimse sormuyor. Bu insanlar varken İngiltere’ye yardım etmek reklam kokan harekettir. İşten çıkarmak yasak ama ücretsiz izne çıkarmak serbest. Resmi rakamlara göre 4,3 milyon insan işsiz. Bu krizden sonra sayısı 9 milyon oldu. Bunu hepimiz biliyoruz” dedi.