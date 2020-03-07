Muhterem Nur'un sağlık durumu hakkında son gelişme

07 Mart 2020 Cumartesi, 14:57

Bugün bazı haber ajansları ve sosyal medyada Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği yönününde iddialar ortaya atıldı.

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan rahmetli Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bugün hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberler Gürses, hayranlarını üzdü.

Müslüm Gürses'in en uzun süre çalıştığı Elenor Plak'ın sahibinden 'Merhum Sanatçımız Müslüm Gürses in eşi Sinema sanatçısı Muhterem Nur İçin yayınlanan vefat haberleri doğru değildir. Hastaneden aldığım son bilgi hayatta olduğu ve durumunun düne göre daha iyi olduğudur. Sevenlerine ve büyük ilgi gösteren Medya kurumlarımıza duyurulur' açıklaması geldi.

İddialar sonrası aileye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre Muhterem Nur’un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga olan oyuncu ve şarkıcı Muhterem Nur 31 Aralık 1932'de Mamastır'da doğdu. Annesini ve babasını hiç tanımadı. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Beyoğlu'nda, inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanlığı da yapan Ümit Utku tarafından keşfedildi. Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. 1952'de Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına" filmiyle adını duyurdu.

Muhterem Nur, çok sayıda filmde rol oldu ve ödüller kazandı.