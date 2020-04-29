Munzur Çayında kaybolan askerin cenazesine ulaşıldı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 23:00

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

Komutanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, “Tunceli Munzur Çayı’nda 17 Mart’ta, operasyon öncesi tatbikat esnasında botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düşen ve naaşına bugün ulaşılabilen Tunceli Jandarma Arama Kurtarma Timi’nde görevi kahraman silah arkadaşımız Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi.

Şehidin eşi, Gülnur Ortakcı Güneş, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş’in cenazesinin yarın ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği’ne defnedileceğini duyurdu.