Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne: İyileş Türkiye
Galatasaray’ın Urugaylı kaptanı, sağlıkçılara maske, eldiven, koronavirüs tulumu ve dezenfekte malzemesi hediye etti.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
Koronavirüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."
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