Muslera’dan Erdoğan’a koronavirüs eleştirisi
Erdoğan’ı, koronavirüs tedavisinde dini hastalığın önüne koymakla eleştirdi.
Galatasaray’ın kalecisi, gelen koronavirüs haberleri üzerine ESPN televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili açıklamalarını eleştirdi.
ESPN'nin haberine göre; Muslera, Galatasaray’da koronavirüs vakalarının olduğunu dile getirirken, Erdoğan için dini hastalığın önünü koydu diyerek şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye'de günde 300 vaka açıklanıyor. Cumhurbaşkanı, dini hastalığın önüne koydu. Dualarla işin içinde çıkabileceğini düşünerek işleri karmaşık hale getirdi."
Muslera, Beşiktaş derbisi sonras sosyal medyadan Bilim Kurulu’nu “Kendileri sosyal mesafede otururken bizden oynamamızı istediler” diye eleştirmişti.
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