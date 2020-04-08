Mustafa Balbay, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaşadıklarını anlattı
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet TV'ye konuk oldu
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, pandemi sürecinde Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. Serhat Doğan ile Prof. Pasteur… Prof. Ovalı…” başlıklı yazısı üzerine konuşan ve soruları yanıtlayan Balbay, kumpas davalarından biri olan Ergenekon sürecinden bugüne, yaşadıklarını anlattı.
Ergenekon kumpası çerçevesinde kimi bilim insanları, gazeteciler, yazarlar ve vatansever yurttaşlar 2009 yılında gözaltına alınıp tutuklandı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı da, o yıllarda salgın hastalıklar üzerine çalışıyordu. Gerekli izinler alındıktan kısa süre sonra Ovalı, kumpas çerçevesinde tutuklandı. Mustafa Balbay, bugün yine “28 kahraman Türk çocuğu” ile birlikte salgın hastalık üzerine çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın yaşadıklarını aktardı.
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