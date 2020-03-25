Mustafa Cengiz: Erteleyin dedik, TFF ısrarla oynattı

25 Mart 2020 Çarşamba, 15:30

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV’ye açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, “Uyarıda bulunmuştuk, nerdeyse yalvardık” dedi.

Cengiz şöyle konuştu: Şu anda çalışan tüm Galatasaray TV personeline teşekkür ediyorum. Abdurrahim Beyin oğlu Hikmet Bey de pozitif çıktı. Fatih Hocamızın durumu iyiye gidiyor. Benim sağlık durumum şu an için iyi. Belirti yok, test yapıldı, sonuçlarını bekliyoruz. Hekimler yüzde 80’in yakalanacağını söylüyor, devletimiz ulusal kurtuluş savaşı veriyor, bize düşen görev devletimize destek olmaktır. Öncelikle kadın ve çocuklarımızı korumalıyız. Maçları erteleyin diye yalvardık, yanlış anladılar sanki maç oynayalım dediğimizi iddia ettiler. İlk hasta sonrası panik oldu. O günlerde, TFF Başkanı maç seyirciliki oynanacak dedi, biz de dezenfekte işlemi yapıyoruz dedik. Bu sözümü farklı yere çektiler.

Bütün konuştuklarımızın miladı, 12 Mart Perşembe 19:00'da devletimizin ani bir kararla seyircisiz oynatma kararıdır. Biz de şaşırdık. TFF seyircili dedi, 3 saat sonra devletimiz seyircisiz dedi. Bilmediğimiz şeyler olduğu izlenimini aldık.

Maçı da mecburen oynadık.

Sadece protokolde 60 metrekarede 100 kişi vardı, Abdurrahim bey de bizimle birlikteydi. Bizim seyircisiz oynatma yerine erteleme istemedeki amacımız ne olabilir? Puan mı? Asla! Fatih Hoca oluşan panik ortamında oyuncuları zor ikna etti. Bu arada biz Nihat Beye ertelemesi için ricada bulunduk. TFF bu süreci doğru yönetemedi. Biz maçların ertelenmesi için kulüpler birliğine başvurduk, bazı kulüpler ismi lazım değil imza atmayız oynarız demiş, Nihat Bey erteleme kararı verebilirdi. Anlatamadık, inanmadılar. Biz bir avantaj elde edelim demedik, erteleyelim dedik. TFF, müthiş bir inatla, ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Biz tehlikesini gördük. Toplumu bu iş üzerinden germeye çalışanların 5. kol gibi çalışanların tuzağına düşmeyin. Keşke Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, eşi ve oğlu hastalanmasaydı da puan alamasaydık.