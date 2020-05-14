Mustafa Denizli’den 12 Haziran açıklaması

14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:11

Türk futbolnunun ünlü ismi Mustafa Denizli’den liglerle ilgili önemli açıklama geldi.

Mustafa Denizli, “Ben ‘şartlar ne olursa olsun oynansın’ diyenlerden değilim. Burada görev yapacak sporcu, teknik adam ve personelin, keza hakemlerin mental olarak hazır olmaları çok önemli. Psikolojisi normal olmayan sporcular, fizik ve performans olarak da normal olamazlar” dedi.