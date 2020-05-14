Mustafa Denizli’den 12 Haziran açıklaması
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, futbolcu psikolojisine dikkat çekti.
Türk futbolnunun ünlü ismi Mustafa Denizli’den liglerle ilgili önemli açıklama geldi.
Mustafa Denizli, “Ben ‘şartlar ne olursa olsun oynansın’ diyenlerden değilim. Burada görev yapacak sporcu, teknik adam ve personelin, keza hakemlerin mental olarak hazır olmaları çok önemli. Psikolojisi normal olmayan sporcular, fizik ve performans olarak da normal olamazlar” dedi.
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