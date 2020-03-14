Mustafa Kemal Atatürk'e "Bey" yakıştırması!

14 Mart 2020 Cumartesi, 13:08

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ‘Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler’ başlığıyla reklam amaçlı 7 adet afiş çalışması hazırlattı. Deniz Zaferinin kahramanlarının yansıtıldığı illüstrasyon çizimlerde Atatürk görselinin altına Mustafa Kemal (Atatürk) Bey’ yazıldı. İlanların bastırılıp sokaklara asılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün afişi büyük tepki çekti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan



"İBRETİ ALEM İÇİN ASIN DEDİM"

Afişlere en büyük tepki CHP kanadından geldi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Afişler önüme geldiğinde şaka sandım. Sonra arkadaşlarım doğru olduğunu söyleyince önce asmama kararı aldık. Sonra ibreti alem için asmaları talimatı verdim. Sonunda Atatürk’ü beye kadar düşürdüler, bunu da gördük sonunda. ‘bey’ hiç kullanılmamıştır bugüne kadar. Mustafa Bey, Kemal Bey. Alıştılar ya bunlar ‘Bay Kemal’e, Bay Atatürk. Yavaş yavaş yok etmeye çalışıyorlar” diyerek tepkisini gösterdi.

"KAMUOYUNA SUNUYORUZ"

Başkan Ülgür Gökhan’ın ardından sosyal medya hesabında afişi paylaşan CHP İl Başkanı Metin Ümit Oral, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale sokaklarında bilboardlarda bu şekilde ifade edilmesiyle ne yapmak istiyorsunuz. ‘Hilal’in Gölgesinde Saklı Abideler’ adı altında serileştirilmiş ve bilboardlara asılmış bu görselde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz, Mustafa Kemal ( ATATÜRK ) bey, diye ifade edilmiş bulunmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor, Tarihi Alan Başkanlığını yaptığı bu çalışmasından dolayı kınıyorum” diye yazdı.

MİRALAY RÜTBESİNİN ALTINDAKİLERE 'BEY' DENİR

Gelen tepkiler sonrası Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

“Çanakkale Muharebelerinde adını Anafartalar Kahramanı olarak Türk milletine duyuran Mustafa Kemal Atatürk, Conkbayırı ve Anafartalar Muharebelerini kazandığında rütbesi Kurmay Albay’dır. Osmanlı Devleti’nin askeri terminolojisinde Mirliva (Tuğgeneral) rütbesinden itibaren ‘Paşa’ unvanı altındaki rütbeler de ise ‘Bey’ unvanı kullanılmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk tarihinde ve özellikle Çanakkale Muharebelerindeki yeri ve önemi tartışılmaz derecede önemli olmakla birlikte milletimiz açısından yüksek hassasiyet taşımaktadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda üstümüze düşen görev ve sorumluluk bilinciyle yapmış olduğumuz bütün çalışmaları bir disiplin içerisinde yürütmekteyiz.”