Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinen en eski fotoğrafı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 yaşındaki fotoğrafı tam 121 yıl sonra ortaya çıktı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun subayı, Anafartalar Kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 yaşındaki bir fotoğrafı, tam 121 yıl sonra ortaya çıktı.
Mustafa Kemal'in Mekteb-i Harbiye'de 2. sınıf öğrencisi iken annesi Zübeyde Hanım'a hatıra olarak gönderdiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı.
GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİYLE RENKLENDİRİLDİ
Söz konusu fotoğrafta Mustafa Kemal ve arkadaşları yer alıyor.
Fotoğrafın, günümüze ulaşan Atatürk'e ait en eski fotoğraf olduğu düşünülüyor. Orijinalinde siyah beyaz olan fotoğraflar, günümüz teknolojisiyle renklendirildi.
İşte o fotoğrafın renklendirilmiş hali:
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