Namoğlu'nun VAR odası iddiası ortalığı karıştırdı

28 Nisan 2020 Salı, 12:57

Futbol dünyası ve sosyal medya, eski hakem Erman Torloğu'na açıklamalarda bulunan eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun iddiaları ile sarsıldı.

Eski hakem Erman Toroğlu'nun sorularını yanıtlayan eski MHK Başkanı ve hakem Yusuf Namoğlu'nun, "VAR odasındaki teknik ekipte maalesef sıkıntılarımız oldu. Bu ekipler bize bağlı değildi. Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" sözü ortalığı karıştırdı.



İşte Yusuf Namoğlu'nun, Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalar:

"F.Bahçe-Kasımpaşa maçı… Hakem Yaşar Kemal Uğurlu. Penaltı atışından sonra oyunu F.Bahçe lehine endirekt serbest vuruşla başlatıyor. Fırat Aydınus VAR'da… Hakemi çağırsa, oyunculara penaltı atışında ceza alanı ihlalini gösterse penaltı tekrar edilecekti. Yapmıyor.



Galatasaray- Trabzonspor maçı… Hakem Ümit Öztürk, VAR'da Bülent Yıldırım var. Hakemi davet ediyor ama Galatasaraylı oyuncunun havada Trabzonlu oyuncunun ayağına bastığını söylemiyor. Söylese sorun çıkmayacak."

