NASA Mars’tan örnek getirmek için hazırladığı planı açıkladı

17 Nisan 2020 Cuma, 14:01

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars çalışmalarında başka bir evreye geçmek için bir plan yaptı. Mars yüzeyinin analizini yapmak isteyen uzay ajansı, Perseverance aracını kullanarak Kızıl Gezegen’in yüzeyinden toprak örnekleri almayı ve bunları Dünya’ya geri getirmeyi planladığını duyurdu.



Uzay ajansının bilim insanları, hazırlanan planı, çevrimiçi bir toplantıda açıkladı.

NASA’nın Mars yüzeyinden örnek toplama planının ilk kısmında Mars’ta araştırma yapacak Perseverance aracı bulunuyor. Perseverance’ın lansmanı, koronavirüs salgınına rağmen temmuz ayında yapılacak. Aracın 12 Temmuz’da Dünya’dan fırlatılması bekleniyor.

Perseverance, Mars’a indikten sonra üzerine yerleştirilmiş olan matkap ve toprak kepçesini kullanarak Kızıl Gezegen’in yüzeyinden 30 tüpü dolduracak kadar toprak ve taş örnekleri toplayacak. Toplanan örnekler Perseverance aracında saklanacak.

İLK DEFA İNSAN YAPIMI BİR UZAY ARACI MARS’TAN AYRILACAK

Planın ikinci aşamasında ise başka bir uzay aracı bulunuyor. 2026 yılında Dünya’dan fırlatılması beklenen ikinci araç, 2028 yılında Mars’ta olacak. İkinci uzay aracı, Mars’ın Jezero kraterinde Perseverance’ın yakınına inecek.

Araç, Perseverance için kapılarını açacak ve toprak örnekleri bulunan 30 tüpü Perseverance’ten alacak. Araç, aldığı örnekleri beraberinde getirdiği daha küçük bir uzay aracına yerleştirecek. Bu küçük roket de örneklerle beraber kendini Mars’tan uzaya fırlatacak. Bu sayede Mars atmosferinden ilk defa insan yapımı bir uzay aracı çıkmış olacak.

Perseverance aracı



Küçük roket, Mars’tan ayrıldıktan sonra yakınlarda bekleyen üçüncü bir uzay aracının yörüngesine ulaşacak. Bu üçüncü uzay aracının örnek alma bölümü, küçük roketten örnekleri alacak. Üçüncü uzay aracı ise 2031 yılında Dünya’ya geri dönecek.

"KESİNLİKLE BASİT BİR GÖREV DEĞİL"

NASA’nın Mars’tan örnek getirme planı hakkında açıklama yapan NASA’nın Mars Keşif Programı Başkanı Jim Watzin, Mars’tan örnek alamamış olmanın 21’inci yüzyılın en büyük eksikliği olduğunu söyledi. Watzin, buna rağmen gerçekleştirilmesi planlanan bu görevin de kesinlik basit bir görev olmadığını açıkladı.

Kaynak: webtekno.com