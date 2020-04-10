NASA Yaratılış Sütünları’nın kızılötesi ışıktaki görüntüsünü paylaştı

10 Nisan 2020 Cuma, 13:43

NASA'daki bilim insanları, Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen en ikonik görüntülerden biri olan Yaratılış Sütünları’nın (Pillars of Creation) kızılötesi ışıktaki çarpıcı değişimini paylaştı. Kartal Bulutsusu'ndan elde edilen görüntü 1995 yılında çekildi ve kızılötesi ışıkta inanılmaz ayrıntılar ortaya koydu.



Kızılötesi ışık, orijinal fotoğraftaki toz ve gaz bulutlarını ortadan kaldırarak daha net bir görüntü elde edilmesini sağladı. Elde edilen yeni görüntü, elektromanyetik spektrumun insan gözünün görebileceği kısmı olan görünür ışığı tasvir eden astronomik fotoğrafı tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Görüntü: NASA

Yaratılış Sütünları'na adını veren sütunlar yaklaşık 4-5 ışık yılı uzunluğunda ve içinde yer aldıkları Kartal Bulutsusu da 55-70 ışık yılı kadar geniş bir alana yayılıyor. Sütunlar, derin uzayda göz alıcı silüetler şeklinde görünüyorlar.

NASA editörü Yvette Smith fotoğrafı, "Burada sütunlar, toz ve gazı gizleyen ve ama aynı derecede şaşırtıcı görünümlerini ortaya çıkaran kızılötesi ışıkta görülüyor. Sütunlar, görünür ışıktaki daha net görünüyor. Ancak bu eterik görünümde tüm çerçeve parlak yıldızlarla dolu ve sütunların içinde bebek yıldızların oluştuğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü: NASA