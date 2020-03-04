NASA'dan göktaşı açıklaması: Çapı 4 kilometre

04 Mart 2020 Çarşamba, 09:13

Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı. 1998 OR2'nin 29 Nisan 2020‘de Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor. Uzmanlar 4 kilometre çapındaki göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde.