NBA yıldızının annesi koronavirüs kurbanı
Karl-Anthony Towns’ın annesi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Minnesota Timberwolves’ın yıldızı Karl-Anthony Towns, annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti.
Minnesota Timberwolves’un 24 yaşındaki yıldızı Karl-Anthony Towns’un annesi, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. İki hafta önce yıldız basketbolcu, annesinin korona virüsle boğuştuğunu açıklamış, "Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları anlatan bir video paylaşmıştı.
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