NBA'deki Türk yıldız koronavirüs riskiyle karşı karşıya
Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.
Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.
Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Canlı yayında 3 kişiyi köpek kovaladı
- Yer: Sivas... Görenleri şaşkına çevirdiler
- Elazığ’daki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
- Sağlık emekçileri balkonlarda alkışlandı
- Alevilere skandal ifadeler kullanan Fidan emniyette
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti