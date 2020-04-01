Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonsporlu Ndiaye menisküs amiliyatı oldu.
Trabzonsporlu yıldız Badou Ndiaye sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat oldu. Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Ndiaye kiralık olarak Trabzonspor’a gelmişti.
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