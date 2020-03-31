Ne ezan Granada'dan ne de görüntüler

İletişim Başkanı Altun'un "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken" dediği videodaki ezan ve görüntülerin Granada'dan olmadığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2020 Salı, 18:52

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken" diye paylaştığı Erdoğan videosu gündemdeki yerini koruyor.


Teyit.org'un ortaya çıkardığı bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videoda dinlediği ezan ve görüntüler, İspanya'nın Granada kentinde ait değil. Söz konusu görüntülerde Erdoğan, Blaken'de çekilmiş bir videoda İranlı bir müzisyenin okuduğu ezanı dinliyor. 

NE GÖRÜNTÜ NE DE EZAN GRANADA'DAN

Erdoğan'ın iddia edildiği gibi izlediği ve birçok bilinen ismin paylaştığı videodaki görüntülerin Granada'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca görüntülerdeki ezan sesinin de başka bir yerden videoya montaj edildiği ifade edildi. Görüntüler'in Azerbaycan’ın Balaken şehrine olduğu ve ezan sesinin de sonradan videoya eklenen İranlı Müzisyen Mehdi Yarrahi'ye ait olduğu ortaya çıkıyor.



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