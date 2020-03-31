Ne ezan Granada'dan ne de görüntüler
İletişim Başkanı Altun'un "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken" dediği videodaki ezan ve görüntülerin Granada'dan olmadığı ortaya çıktı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken" diye paylaştığı Erdoğan videosu gündemdeki yerini koruyor.
Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2020
Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın.
Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun... pic.twitter.com/t6d1ZAbEs5
Teyit.org'un ortaya çıkardığı bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videoda dinlediği ezan ve görüntüler, İspanya'nın Granada kentinde ait değil. Söz konusu görüntülerde Erdoğan, Blaken'de çekilmiş bir videoda İranlı bir müzisyenin okuduğu ezanı dinliyor.
NE GÖRÜNTÜ NE DE EZAN GRANADA'DAN
Erdoğan'ın iddia edildiği gibi izlediği ve birçok bilinen ismin paylaştığı videodaki görüntülerin Granada'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca görüntülerdeki ezan sesinin de başka bir yerden videoya montaj edildiği ifade edildi. Görüntüler'in Azerbaycan’ın Balaken şehrine olduğu ve ezan sesinin de sonradan videoya eklenen İranlı Müzisyen Mehdi Yarrahi'ye ait olduğu ortaya çıkıyor.
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