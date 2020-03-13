Ne Real ne Barça zirvede o var

13 Mart 2020 Cuma, 10:29

Futbol tutkunları, hayran oldukları liglerin, kulüplerin ve futbolcuların her anından haberdâr olmak istiyor. Bunun en kolay yolu ise sosyal medya… KPMG Football Benchmark ekibi, Twitter ve Facebook'ta en çok takipçişi olan lig, kulüp ve futbolcuları inceledi. Araştırmaya göre; Twitter ve Facebook'ta dünyanın dev kulüplerini geride bırakarak en çok takipçisi olan isim Cristiano Ronaldo oldu. Juventus'ta forma giyen Portekiz oyuncunun Facebook hesabını 122 milyon 300 bin kişi, Twitter hesabını ise 82 milyon 800 bin kişi takip ediyor. Ronaldo'nun Facebook hesabından paylaştığı bir postu ortalama 704 bin 500 kişi, Twitter hesabından bir tweet ise 100 bin kişi tarafından beğeniliyor.

LİONEL MESSİ İLK ÜÇTE YER ALMADI

Facebook'ta Ronaldo'nun ardından İspanyol devi Real Madrid, 111 milyon 300 bin takipçiyle ikinci sırada yer aldı. Real Madrid'in kulübün bir paylaşımını ise ortalama 122 bin 600 kişi beğeniyor. Üçüncü sırada ise 103 milyon 400 bin takipçiyle Barcelona yer alıyor ve bir postu ortalama 82 bin 400 kişi tarafından beğeniliyor. Twitter'da ise CR7'yi 45 milyon 700 bin takipçiyle PSG'nin yıldızı Neymar izliyor. Real Madrid, 33 milyon 900 bin takipçiyle üçüncü sırada yer alıyor. Ronaldo'yla birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi'nin ise Facebook'ta 90 milyon 200 bin takipçisi bulunuyor. Bir postu ise ortalama 444 bin 400 kişi tarafından beğeni alıyor. Arjantinli yıldızın Twitter hesabı ise bulunmuyor.

RONALDO İSMİ BÜYÜK BİR MARKA

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Twitter ve Facebook'taki bu rakamlarla Cristiano Ronaldo'nun tek başına bir marka olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ronaldo ve Neymar gibi isimleri kadrosunda bulunduran bir kulüpler bu futbolcuların sadece sahadaki performansından katkı almıyor. Bu sayede kulüp tanıtımını yapmış oluyor. Ayrıca ilk 10'da yer alan Ronaldo, Messi ve Neymar'ın bir kulüp kadar değerli olduğunu görebiliyoruz'' dedi.