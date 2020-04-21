Ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de maske taktılar
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantepliler kendilerini sokağa attı. Caddeler doldu taştı. Tüm kuralların çiğnendiği kentte adeta korona virüse davetiye çıkarıldı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tıp koronavirüs ile mücadele sürerken Gaziantep'te şaşkınlık veren görüntüler kaydedildi. 'Evde kal' çağrılarının karşılık bulmadığı kentte ne sosyal mesafe kuralına uyuldu ne de maske takıldı. İnsanların birbirleri ile temastan kaçınmadığı kentte otobüsler ise tıklım tıklım doldu.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
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