Netflix abone sayısı dünya genelinde 183 milyona çıktı

21 Nisan 2020 Salı, 23:55

Netflix, 21 Nisan Salı günü itibariyle üye sayısının 183 milyona çıktığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Netflix, 2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 16 milyon yeni abone kazandı.

Kovid-19 salgınıyla dünya genelinde milyonlarca kişi sokağa çıkma yasakları, karantina ve tecrit uygulamaları altında vakitlerinin çoğunu evde geçiriyor.

Netflix gibi internet ortamından film, dizi izleme platformları da bu sürede en çok talep gören uygulamalar arasında.

Piyasa analistleri Netflix'in ilk çeyrekte abone sayısı artışının 7.5 milyon olacağı tahmininde bulunuyordu. Ancak veriler bu tahminlerin ikiye katlandığını gösterdi.

Şirketin ilk çeyrekte gelirleri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28 oranında artarak 5.8 milyar dolara çıktı.

Ama şirket, dünya genelinde uygulanan tecrit ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle film, dizi gibi her türlü çekimlerin de hemen hemen hepsinin durduğunu duyurdu.

Diğer yandan şirketin ABD dışında merkez kurduğu birçok ülkede yerel para biriminin değer kaybetmesiyle şirketin değerinin de koronavirüs krizi önecsine kıyasla çok farklı olmadığı belirtildi. Bu da şirketin uluslararası gelirlerinde artışı olumsuz etkiledi.

Buna rağmen şirketin hisse bedeli bu yıl %30'dan fazla arttı.

2000 KİŞİ İŞE ALINDI



eMarketer analisti Eric Haggstrom, "Netflix, Covid-19'dan en az etkilenen medya şirketi ve öyle de olmaya devam edecek. Bir anda eve kapananlar için mükemmele yakın bir iş yapıyorlar" dedi.

Netflix'e talep o kadar çok arttı ki, şirket internet sağlayıcılarının üzerindeki yükü hafifletmek için Avrupa'da gösterime koyduğu videoların görüntü kalitesini düşürebileceğini söyledi.

Şirket ayrıca artan ilgiyi ve talebi karşılayabilmek için müşteri hizmetleri bölümünde 2000 ek istihdam yarattı.

Netflix, Haziran ayı sonuna kadar, analistlerin tahminlerinin üzerine çıkıp 7.5 milyon yeni abone daha beklediklerini ifade etti. Ama şirket yatırımcıları, sokağa çıkma yasakları kalkınca büyümelerinin de yavaşlayacağı konusunda uyardı.

Netflix, Haziran ayına kadar programların planlandığın gibi yayına gireceğini ve yeni içerik sunmaya devam edeceğini söyledi ama yeni sezon ve bölümlerin tamamlanmasında gecikmeler yaşanabileceğini de belirtti.

PP Foresight analisti Paolo Pescatore, prodüksyonda yaşanacak sıkıntıların gelecek aylarda yeni abone artışını da etkiyebileceği yorumunu yapıyor.

Netflix'in 7 milyonluk yeni abonelerinin çoğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden. ABD ve Kanada'daki abone sayısı da 2.3 milyon arttı. Geçen sene aynı dönem bu rakam 550.000'di.