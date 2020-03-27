Nevşin Mengü artık Sözcü'de

27 Mart 2020 Cuma, 09:26

CNN Türk'ten ayrılarak Almanya merkezli Deutsche Welle'nin Türkiye servisinde programlar yapmaya başlayan gazeteci Nevşin Mengü'nün yeni adresi Sözcü oldu.

Sözcü gazetesi internet sitesinde Mengü'nün haberini, "Gazetecilikte, genç kuşağın yıldız ismi Nevşin Mengü artık Sözcü ailesinde… Mengü şimdilik Sozcu.com.tr'de yakın gelecekte de Sözcü TV'de sizlerle olacak…" diyerek duyurdu.



NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

1982 Ankara doğumlu olan Nevşin Mengü televizyon habercisidir ve politikacı Şahin Mengü’nün kızıdır. İlköğretimini Ankara’da, alan Nevşin Mengü ortaöğretimi Ted Ankara Koleji’nde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesi’nde Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler üzerine tamamladı.

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlayan Nevşin Mengü, bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sunmuştur. Bir yıl sonra Habertürk’de muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl Ajansın Tahran temsilciliği yaptı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans’ta bir süre görev alan Nevşin Mengü, altı ay Hürriyet Gazetesi’nde de çalışmıştır. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı.