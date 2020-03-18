New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre koronavirüs en çok plastik ve çelik, en az bakır yüzeylerde yaşam sürebiliyor

18 Mart 2020 Çarşamba, 12:57

Bilim adamları, ev veya hastane ortamındaki yüzeyler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, virüsün bu yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı olarak kalabildiğine ilişkin verilere ulaştılar.

PLASTİK, ÇELİK, KARTON VE BAKIR

Salı günü New England Tıp Dergisi portalında yayınlanan araştırmaya göre,

- Virüs, enfekte biri öksürdüğünde veya hapşırdığında, ağızdan saçılan damlacıklarla havaya ve yüzeylere dağılıyor.

- Saçılmanın ardından 66 dakika içinde virüslerin yarısı ölüyor;

- diğer yarısı ise havada en az üç saat boyunca yaşayabiliyor ve bulaşıcı özelliğini koruyor.

- Koronavirüs, plastik yüzeyler ve paslanmaz çelik üzerinde 3 gün yaşayabiliyor,

- bu süre karton ve mukavva üzerinde en fazla 24 saat olarak kaydedildi.

- Virüs, bakır yüzeylerde ise sadece 4 saat boyunca etkili olabiliyor.

Bu da, 66 dakika sonra virüs partiküllerinin dörtte üçünün etkisiz hale geleceğini, ancak %25'inin hala etkili olacağı anlamına geliyor.

Rocky Mountain Laboratuvarı'ndan Neeltje van Doremalen tarafından yürütülen araştırmaya göre, üçüncü saatin sonunda yaşayabilir virüs miktarı %12.5'e düşüyor.

EN GÜVENİLİR METAL BAKIR

Paslanmaz çelikte, virüs parçacıklarının yarısının etkisiz hale gelmesi 5 saat 38 dakika sürerken, araştırmacılar, plastikte yarılanma ömrünün 6 saat 49 dakika olduğunu belirtiyor.

Kartonda yarı ömür yaklaşık üç buçuk saatti bulurken, araştırmacılar çok fazla değişkenlik olduğunu söyleyerek daha dikkatli olunması gerektiğini tavsiye ediyor

Araştırmaya göre, en kısa hayatta kalma süresi, virüsün yarısının 46 dakika içinde etkisiz hale geldiği bakır yüzeyler.