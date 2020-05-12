New York'ta 100'e yakın çocuk Covid-19 bağlantılı ''nadir'' görülen hastalığa yakalandı

12 Mayıs 2020 Salı, 21:56

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, çocukları etkileyen ve Covid-19 bağlantılı olduğu düşünülen ''inflamatuvar sendromunun'' araştırıldığını belirtti.

New York'ta şimdiye kadar 3 çocuğun söz konusu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 100'e yakın çocuğun ise semptom gösterdiğini söyleyen Cuomo, söz konusu hastalığın kritik organlarda hayati tehlike teşkil eden inflamasyona neden olduğunu ifade etti.

Cuomo ayrıca, son 24 saatte New York'ta 195 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

27 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



New York'un salgınla mücadele için 61 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Cuomo, Washington'da görüşülen yeni yardım paketinin ise kurumsal şirketleri kurtarmak yerine eyaletleri ve çalışan aileleri desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Salgının en yoğun görüldüğü New York'ta şimdiye kadar 347 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 binden fazla kişi ise yaşamını yitirdi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 395 bine, ölü sayısı 82 bin 555'e yükseldi.