New York'ta 5 bin 293 "sebebi tanımlanmayan" ölüm tespit edildi
ABD'de Kovid-19'un en fazla vurduğu şehir olan New York'ta 5 binden fazla ölümün sebebinin kayıtlarda tanımlanmadığı bildirildi.
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) en fazla vurduğu şehir
olan New York'ta 5 binden fazla ölümün sebebinin kayıtlarda tanımlanmadığı
belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından
yayımlanan raporda, 11 Mart ile 2 Mayıs arasında New York'ta gerçekleşen
ölümler incelendi.
Çalışmada, söz konusu tarihler arasındaki toplam 32 bin 107
ölümden 24 bin 172'sinin beklentinin üstünde gerçekleştiği, bu rakamdan da 18
bin 879'unun direkt veya dolaylı Kovid-19 bağlantılı olduğunun tespit edildiği
kaydedildi.
Raporda, geriye kalan 5 bin 293 ölümün ise kayıtlarda virüs ile
bağlantısı olup olmadığının tanımlanmadığı belirtilerek, "Bu fazladan
ölümlerin Kovid-19 ile direkt veya dolaylı bir bağı olup olmadığı
bilinmemektedir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir." ifadelerine
yer verildi.
Covid-19 salgınına ilişkin güncel verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, New York’ta 345 bin 817 vaka ve
26 bin 874 can kaybı bulunuyor.
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