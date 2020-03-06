Nihat Hatipoğlu, FETÖ'den ve dolandırıcılıktan soruşturma geçiren iki kişiye üniversitede görev verdi

06 Mart 2020 Cuma, 11:19

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu rektörü olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne fiyat araştırma ve satın alma komisyonu kurdu. Bu komisyonu yönetmesi için de 6 kişi görevlendirildi. Komisyon başkanı olarak Mali İşler Daire Başkanı Sabri Kulekaya, Şube Müdürü olarak da Ergün Özuslu atandı. İki ismin bir ortak noktaları var. İkisi de soruşturla geçirmiş kişiler.

KRTTV'den Çağdaş Ulus'un haberinin detayı şöyle: Satın alma komisyonu başkanı olarak atanan Sabri Kulekaya, 2018 yılında Konya Selçuk Üniversitesi’nde Kültür Şube Müdürüyken hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Konya Valiliği imzalı soruşturma evrakı da işe alım sırasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne bilgi amaçlı gönderildi. Ancak 1 Nisan 2019’da gönderilen bu yazıya rağmen Sabri Kulekaya’nın işe alımında üniversite’nin rektörü Nihat Hatipoğlu tarafından bir sakınca görülmedi.

ERGÜN ÖZUSLU

Yine aynı zamanda komisyona atanan Ergün Özuslu da Gaziantep Kültür Turizm Bakanlığı’nda görevliyken 2017 yılında hakkında FETÖ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. bakanlık müfettiş atayıp İçişleri Bakanlığı ve MİT’ten güvenlik soruşturmasına dair belge talep etti. Soruşturma boyunca da Özuslu kızağa çekildi. 2 ay süren soruşturma sonunda takipsizlik kararı verildi. Özuslu görevine iade edildi.

SABRİ KULEKAYA

Bir süre burada göreve devam eden özuslu, 2019 yılında Nihat Hatipoğlu imzasıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde daire başkanı olarak işe alındı.

'SORUŞTURMALARDAN HABERİM VAR'

Nihat hatipoğlu ise atamaların arkasında. KRT’nin telefonda yönelttiği sorulara “soruşturmalardan haberim var” diyerek yanıt verdi. Dolandırıcılık suçlamasından soruşturma geçiren Sabri Kulekaya’nın da FETÖ üyeliğinden soruşturma geçiren Ergün Özuslu’nun da aklandıklarını söyledi. Hatipoğlu’na göre soruşturma geçirmiş olmaları bu iki kişiye güven duymasının önünde engel değil. Hatipoğlu yargı sürecinde aklanmış olmalarının altını çizdi.

SÜLEYMAN SOYLU, "AKLANAN MEMURLAR GÖREVE DÖNEMEZ" DEMİŞTİ

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mahkemede beraat eden KHK’lıların yeniden işe alınmayacağını belirterek, "Neden güveneyim?" demişti. Soylu'nun söylemine rağmen Hatipoğlu’nun olaya bakışı ise çok farklı. Özellikle de FETÖ soruşturması geçiren ve MİT’in hakkında rapor hazırladığı Ergün Özuslu için.