Nijerya futbolcu sağlığında Türkiye'yi geçti
Nijerya'da virüs endişesi nedeniyle futbol maçları bir ay ertelendi
Türkiye ısrarla oynamaya devam ederken Nijerya futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.
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