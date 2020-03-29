Norveç koronavirüse karşı deneysel tedaviye başladı

29 Mart 2020 Pazar, 13:40

Norveç Araştırma Konseyi CEO’su John-Arne Røttingen, “Sıtma ilacı iltihabı azaltır ve parazite karşı etkili, bu da olası bir etki mekanizması olabilir” ifadelerini kullandı. Ancak Røttingen, ebola ve diğer bazı virüslere karşı geliştirilen ilaçların yeni tip korona virüsü (Covid-19) için etili olup olmayacağını henüz bilmediklerinin altını çizdi.

DSÖ GÖZETİMİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü de araştırmanın korona virüsüyle ile mücadelede çok önemli olacağına inandıklarını belirtiyor. Bununla birlikte sürecin tamamlanmasının en az üç ay sürmesi öngörülüyor. Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uhdesinde yürütülüyor.

‘ONAY ALIR ALMAZ ÇALIŞMAYI HERKESE SUNACAĞIZ’

Oslo Üniversite Hastanesi, ülke genelinde korona virüsüne karşı ilaç ya da aşı geliştirmeye çalışan 22 noktadan biri. Oslo Üniversite Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı ve Başhekimi Anne-Ma Dyrhol Riise ise “Bu hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, söz konusu ilaçlardan birinin etkili olduğunu onaylar onaylamaz, kendi çalışmamızı durduracağız ve o çalışmayı herkese sunacağız” diyor. Riise, “Bu ‘sözde’ kontrollü çalışmada testlerin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyoruz” dedi.

‘BÜYÜK, ULUSLARARASI BİR ÇALIŞMA’

Küresel çapta baş gösteren daha önceki virüs salgınlarında, araştırma ya da çalışmalar bu şekilde koordine edilmemişti. DSÖ’nün birçok ülke ve tıp merkezinde yürüttüğü çalışmayı değerlendiren Røttingen, “Bu aynı anda birden fazla ülkenin ve çok sayıda hastanın eşzamanlı olarak dahil edildiği büyük, uluslararası bir çalışma. Dünya böylece daha hızlı sonuç alır. Ne kadar süreceğini bilemeyiz. Belki iki, üç ayda verilerden ilk sonuçları alabiliriz, ama bu da yine etkisine bağlı” diye konuştu.

Yürüttükleri işin ‘kontrollü bir çalışma’ olduğunun altını çizen Røttingen, “Bunun muhteşem bir tedavi olmadığını söylemek çok önemli. Bu, sadece etkisi olabilecek bir şeyin kontrollü çalışmasıdır. Esas olan ise hala hastanelerde yürütülen standart tedavi yöntemleridir” dedi.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiği bildirilen sıtma ilaçlarının çok ağır vakalar haricinde kullanılmaması uyarısında bulunmuştu.