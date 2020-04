Nou Camp'a çıktığında gizli gizli ağlamış

22 Nisan 2020 Çarşamba, 11:54

Burak Akın'ın yönetimindeki Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtlayan Gürler, "Bunu ilk kez açıklıyorum. Barcelona maçında Camp Nou'da tuvalete gidip ağlamıştım. Maçtan önce soyunma odasına gidip ağladım" ifadelerini kullandı.

Bir dönem La Liga'da Huesca forması giydiği dönemde Barcelona maçına ait bir anısını da paylaşan Gürler, Hürriyet'in bünyesindeki Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında karşılaşması öncesinde mutluluk gözyaşı döktüğünü belirtti.

Karantina günlerinde formunu korumak için çalışmalarını evden sürdürdüğünü belirten Gürler, "Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Evde çalışmak sıkmaya başladı... Öncelikle çocuklarımla daha çok vakit geçiriyorum. Anne olmak çok zormuş, çocuklarla uğraşmanın zor olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Biz her zaman dışarıya çıkmaya alışkınız. İnsan görmek için markete gidiyoruz, bahane olarak. Markete günde iki kere gidiyorum hava almak için (gülerek). Evde gerçekten çok sıkılıyoruz. Evde bulunduğum zamanları çocuklarımla oyun haline çevirmeye çalışıyorum. Bize gelen hiçbir şey yok. Onlar bizden daha hakimler. Bizde ligin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Bu süreçten sonra en az bizim dört haftaya ihtiyacımız olacak. Tamam, evde antrenman yapıyoruz ama kardiyo olarak eksiğimiz var. Kondisyon çok farklı, üç idmana çıkmazsan hissediyorsun." dedi.



"İLHAN HOCAYLA İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK"



Göztepe'nin başarılı teknik direktörü İlhan Palut'un sosyal mesafeyi korumak şartıyla tesislerde çalışılabilir yönündeki açıklamasıyla iligili olarak Gürler, "Benim böyle bir şeyden haberim yok (gülerek). Tesisin içine girmek yasak. Geçen gün bizi tesisin içine almadılar, güvenlikçiler. Kötü bir dönemimiz vardı. Ama bütün takımlarda olan bir şey. Bu düşüşün üstesinden erken geldiğimizi düşünüyorum. İlhan hoca geldikten sonra 6-7 maç yenilmedik. İyi bir çıkış yakaladık. Geçen sezon büyük sıkıntı çekmiştik."

Ligdeki durumlarıyla alakalı olarak tüm maçlarını kazanmayı hedeflediklerini belirten başarılı oyuncu, "Biz yukarıya bakmaya çalışıyoruz. 37 puandayız. Bizim en büyük hedefimiz ilk 5'e girmek. Geçenlerde okudum, Fenerbahçe'nin eski başkanı, "Fenerbahçe tüm maçları kazanabilirse şampiyon olabilir," demiş, bizim de öyle bir hedefimiz var, tüm maçları kazanmak ama şampiyonluk için gerçekçi olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Amacının Milli Takım formasını giymek olduğunu belirten Gürler, Milli Takım'a çağrılmasaydım bile benim motivasyonum düşmez. Hiçbir zaman Milli Takım'a gitmediğim için üzülüp futboluma yansıtmadım. Amacım her zaman o şanlı formayı giymektir." dedi.

Göztepe'de gösterdiği başarılı performansla adı sık sık Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Gürler, transfer iddiaları için, "Göztepe'de mutluyum. Göztepe'de yarım kalmış hayallerim var. Bu sene toparladık, Avrupa'yı zorlayabiliriz belki. İlk niyetim takımda kalmak; ama transfer söylentileri tabii ki de çok doğal. Benim kafam şu an Göztepe'de, 8 maçım daha var, anlaşırız anlaşmayız orasını Allah bilir. Ben gereken fedakarlığı yapıcam... Benim olduğum yerde ufak meblağlar söz konusu olmaz çok büyük farklar olmazsa... İlk amacım takımda kalmak ama başkanım ya da yöneticilerim başka bir şey düşündüyse herkes kendi yoluna bakar." şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik tekliflerin olduğunu belirten Gürler, "Menajerimin söylediğine göre bana gelen teklifler var. İsim veremem ama gelen teklifler var." dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kendisini en zorlayan kaleci olduğunu belirten milli futbolcu, "Beni en zorlayan kaleci Muslera. Galatasaray'a karşı penaltı kazandık, topun başına geçtim ve Muslera kurtardı. Maç sonu yanıma gelip, 'Ben seni izledim, attığın yeri değiştirmedin,' demişti." sözleriyle deneyimli kaleciyle arasında geçen bir anısını paylaştı.

Soru-cevap şeklinde geçen röportajın devamında Serdar Gürler'in verdiği yanıtlar şu şekilde:

Soru: Huesca'da Barcelona'ya karşı oynarken maç sonu herhangi bir futbolcudan forma istedin mi?

- 8-2'den sonra hangi yüzle isteyeceğim abi (gülerek)

İspanya'da oynamak hayalimdi

- Huesca'da oyuna giren kadar hep Messi'yi izliyordum. İlk golü attıktan sonra Messi 11 dakika yürüdü sonrasında ilk kez koşup golünü attı.

- İspanya'da Real Madrid maçından sonra Benzema'nın formasını almıştım, bana göre dünyanın en iyi forveti Karim Benzema, Suarez'i çok beğenmiyorum.

- Liverpool'da Mane ve Salah'ı izleyince onlar futbolcu ise biz neyiz diye kendime soruyorum.

- İdolüm Henry idi.

- En sevdiğim Göztepe tezahüratı 'İsyan' marşı. Beşiktaş maçında 'İsyan' marşı söylenince ben de içimden eşlik ediyordum.

Emre Mor ile ilgili ne düşünüyorsun?

- İnanılmaz bir yetenek, hayatımda böyle bir yetenek görmedim ama profesyonel değil kendine yazık ediyor. Daha genç bir oyuncu, Galatasaray'a gelince Fatih hocanın onu eline alacağını düşünmüştüm olmadı, Celta Vigo'ya gitmişti orada oynayacak kaliteye de sahipti. Türkiye'nin tartışmasız en büyük yeteneği ama sıkıntıları var maalesef.

Göztepe'de en iyi anlaştığın isim?

- Herkesle iyi anlaşırım ama Soner Aydoğdu, Alpaslan Öztürk Berkan Emir ve Halil Akbunar diyebilirim.

Santiago Bernabeu mu Camp Nou mu?

- Camp Nou.

En beğendiğin kanat oyuncusu?

- Mbappe.

İspanya'daki en unutulmaz anın?

- Barcelona maçında Camp Nou'da tuvalete gidip ağlamıştım. Maçtan önce soyunma odasına gidip ağladım. Şükür edip ağladım, mutluluk gözyaşlarım aktı. Belki de maçın 8-2 biteceğini tahmin ederek önceden dökülmüş (gülerek).

Birlikte oynadığın en iyi oyuncu?

- Soner Aydoğdu, Oscar Cardazo, irfan Can Kahveci.

Kariyer maçın olarak hangi maçı görüyorsun?

- Elazığspor'da oynarken Galatasaray'a karşı oynadığım maçtı.

Çalıştığın en iyi teknik direktör?

- Ümit Özat, Tamer Tuna ve İlhan Palut.

Yetenek mi takım oyunu mu?

- Takım oyunu.

En duygulandığın maç?

- Göztepe ile Ankaragücü maçına çıktığım maçtı, o maçta neler yaşadık neler.

En büyük pişmanlığın?

- Trabzonspor'a gitmek asla pişmanlık değildir ama orada iyi insanlara denk gelmedim bir yönetici önümü kesti, kendi oyuncularını getirdi ama o süreçten sonra mantalitem çok güçlendi, yıkılmaz gibi bir şeydim.

Herhangi bir koleksiyonun var mı?

- Forma koleksiyonum var. Kardeşimle beraber biriktiriyoruz, 80 tane İrfan Can Kahveci formamız var (gülerek).

En çok zorlandığın deplasman hangisi?

- Sivasspor ve Malatyaspor deplasmanları.