Nou Camp'da koronavirüs cezası!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasında oynanacak müsabaka korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak.

İHA
10 Mart 2020 Salı, 13:27

Video Haberler