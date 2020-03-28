NTV muhabiri Korhan Varol, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

28 Mart 2020 Cumartesi, 16:42

NTV muhabiri Korhan Varol, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adı corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım" yazdı.

Varol, "Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü" dedi.

"DENİZ TÜYSÜZ'ÜN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULUK BENİM"

Varol, 11 Mart tarihinde NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün 'suratına hapşırdığını' belirten bir tweet paylaşarak "Dün Deniz Tüysüz'ün yüzüne yüzüne hapşırdım, başına bir sey gelirse sorumluluk benim" ifadesini kullanmıştı.