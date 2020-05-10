Nusaybin'den tepki çeken görüntüler: Polis çocukları ateş ederek gözaltına aldı

10 Mayıs 2020 Pazar, 03:13

Koronavirüs salgını kapsamında 24 Mayıs'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Mardin’in Nusaybin ilçesinin Fırat Mahallesi’nde bulunan Toplu Konut 7. Etap’a giren polisin, küçük yaştaki çocukları gözaltına almaya çalışması görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.

Çevrede bulunan yurttaşların çektiği görüntülerde, siteye giren polisin, havaya ateş açarak, bahçeye çıkan çocukları kovalaması yer alıyor. Çocuklar korkuyla binalara kaçarken, zihinsel engelli olduğu belirtilen 8 yaşındaki B.E.’ye elbisesinden tutularak gözaltına almaya çalışılıyor.

Korkuyla bina girişine sığınan B.E., zırhlı aracın olduğu bölgeye götürülürken balkondan bazı yurttaşların, çocuğun zihinsel engelli olduğu söyleniyor.

Çevredeki yurttaşlar olaya tepki gösterirken, polis kendisini sokağa çıkma yasağıyla savundu.

Çocuğun tokatlandığı görüntüyü paylaşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanlığı’na “Anlattıklarımıza inanmayanlar lütfen görüntüyü sonuna kadar izleyin. Polis Nusaybin’li çocuklara silahla müdahale ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan derhal açıklama bekliyoruz. Bu polisler sokaklarda hala serbestçe geziyor mu?” diye sordu.





Anlattıklarımıza inanmayanlar lütfen görüntüyü sonuna kadar izleyin. Polis Nusaybin’li çocuklara silahla müdahale ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan derhal açıklama bekliyoruz.. Bu polisler sokaklarda hala serbestçe geziyor mu???@TC_icisleri https://t.co/gJ8fxk0azM — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) May 9, 2020

EMNİYET: GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayın 24 Nisan tarihinde meydana geldigˆi, "polis aracına tas¸ atan c¸ocuklara havaya ates¸ ederek mu¨dahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında sorus¸turma bas¸latılarak go¨revden el c¸ektirildiği" bildirildi

Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

"24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesi’nde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır.

Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır.

Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir."