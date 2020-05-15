O Beşiktaşlı yıldız futbolcu kim?
Koronavirüs salgını ile boğuşan ve Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere 10'a yakın isimde koronavirüs tespit edilen Beşiktaş'ta popüler bir futbolcunun da ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Koronavirüs salgını ile boğuşan ve Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere 10'a yakın isimde koronavirüs tespit edilen Beşiktaş'ta popüler bir futbolcunun da ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Futbolcunun ailesinin de kontrolden geçirildiği, ancak pozitif durum netleşmeden resmi açıklama yapılmayacağı da sızan bilgiler arasında.
Beşiktaşlı yöneticilerin doğruladıkları olayın ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.
Söz konusu futbolcunun yönetimle maaş indirimi konusunda sık sık bir araya geldiği de sızan bilgiler arasında.
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