O kitap Meclis gündeminde: Uğur Mumcu’nun kitabını da dağıtın o zaman eşitlikçi olursunuz

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:00

Sezai Karakoç tarafından yazılan ve sağcıları Allah, solcuları ise şeytan topluluğu olarak nitelendiren “ Diriliş Neslinin Amentüsü” adlı kitabın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce gençlere bedava dağıtılmak üzere 4 bin adet alınmasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi tepki göstererek, Meclis gündemine taşıdı.

“O KİTABI OKUDUNUZ MU?”

Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren İlgezdi, “Sayın Bakan skandal ifadelerle dolu olan bu kitabı okumuş mudur? İçerisinde son derece ayrımcı ve ötekileştirici ifadelerin yer aldığı bu kitap neden satın alındı, neden dağıtılıyor?” dedi.

İlgezdi, toplumu ayrıştıran ve halkın bir kesimini “şeytan topluluğu” olarak ifade eden bir kitabın 21. yüzyılda kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü söz konusu kitaptan neden 4 bin adet satın alınıp dağıtılmasına karar verildiğini açıklamaya davet etti.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU İŞLİYOR”

Kitapta toplumun bir kesiminin alenen aşağılanıp, düşman gösterilerek, saldırılara açık hale getirildiğini kaydeden İlgezdi, Bakanlık tarafından kitabın dağıtımına izin verilerek suç işlendiğini öne sürdü.

İlgezdi, solcuları şeytan topluluğu ilan eden kitabın Bakanlık eliyle satın alınıp, dağıtılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Ayrımcılık en az ölümcül virüsler kadar tehlikelidir. İnsan yaşamını, özgür düşünceyi ortadan kaldırır. Toplumun bir kesiminin hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmasını engeller, zorlaştırır veya tamamen yok eder. Düşüncesinden dolayı toplumun bir kesiminin her türlü farklı muameleye uğramasına neden olur. İnsanların siyasi görüşleri, bu görüşleri savunabilmesi, ifadelerini açıklayabilmesi Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Her ne kadar bu güvence bugün kağıt üzerinde kalmış olsa da Türk Ceza Kanununda da 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçtur. Kitaptaki ifadeler de bu suçun fiiline girmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığının bu kitabı seçmesi de bu kapsamdadır. Sayın Bakan, toplumun bir kesimini açıkça aşağılayan, düşman olarak gören ve saldırılara açık hale getiren bu kitabın alımına, dağıtımına ve yayılmasına ortak olarak açıkça suç işliyor. Sayın Bakan bu yanlış karardan bir an önce geri dönerek, bu işin sorumluları hakkında yasal işlem yapmalıdır.”

“UĞUR MUMCU’NUN KİTABINI DA DAĞITIN”

CHP’nin düşünce ve kitaba karşı bir parti olmadığını vurgulayan İlgezdi, “‘Diriliş Neslinin Amentüsü” kitabını alıp dağıtıyorsunuz, aynı zamanda Uğur Mumcu’nun ‘Rabıta’ kitabından da 4 bin adet alarak yurtlara dağıtın. O zaman eşitlikçi, özgürlükçü ve adaletli bir tutum sergilemiş olursunuz. Böylece toplumun bir kesiminin vicdanını kanatmak, onları suçlu göstermek gibi bir kaygınız olmadığını 83 milyona göstermiş olursunuz” sözleri ile Bakan Kasapoğlu’na çağrıda bulundu.

“KİTABI SEÇENLER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILACAK MIDIR?”

İlgezdi, önergesinde şu soruların yanıtını istedi:

* Dağıtılmak üzere 4 bin adet alınan içerisinde “Sağcıların Allah topluluğu, solcularınsa şeytan topluluğu” gibi bir çok skandal ifadenin yer aldığı Diriliş Neslinin Amentüsü kitabı hangi gerekçe ile seçilmiştir?

* Düşünce, fikir ve ifade özgürlüğü bizim ortak değerimizdir. Siz de ortak değerlerimize inanıyorsanız, Uğur Mumcu’nun “Rabıta” kitabından da 12 bin adet alıp, dağıtımını yapacak mısınız?

* Dağıtılmak için satın alınacak kitapların seçilmesi için bir kurul oluşturulmuş mudur? Oluşturulduysa bu kurulda kimler yer almıştır? Oluşturulmadıysa alım için kim karar vermiştir?

* Kitabı seçenler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?

* Kitabı seçenler Diriliş Neslinin Amentüsü kitabını okumuşlar mıdır?

* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Diriliş Neslinin Amentüsü kitabını okumuş mudur?

* 4 bin adet satın alınan Sezai Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü Kitabı hangi yurtlara ve kimlere dağıtılmıştır/ dağıtılacaktır?