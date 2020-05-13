O ülkede spor salonları açılsın eylemi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:21



ABD’nin Florida eyaletinde Clearwater şehrindeki protestocular adalet sarayının önünde toplanarak, spor salonlarının koronavirüsten (Covid-19) dolayı kapalı olmasını şınav çekerek protesto etti.

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD’de koronavirüsün en çok görüldüğü sekizinci eyalet olan Florida’daki protestocular, ‘spor salonları açılmalı’ çağrısında bulunarak eylem yaptı. Clearwater şehrindeki bir grup Amerikalı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan spor salonlarının açılması için adalet sarayı binası önünde spor yaparak protesto düzenledi. Protestocu grup, adliye önündeki caddede şınav ve mekik gibi vücut geliştirme hareketleri yaptı. Koronavirüsün hayatı olumsuz etkilediğini belirten grup, ekonominin canlanması ve spor salonlarının en yakın zamanda açılması çağrısında bulundu.

100 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ

Gösteriye katılan ve spor salonu sahibi olan Travis Labazzo “Florida eyaletinde yaklaşık 6 bin 500 fitness şirketi var. Bu 6 bin lokasyonda yaklaşık 100 bin çalışanı var. Yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir yapıyoruz, bu da bordro vergilerinde yaklaşık 65 milyon dolar” dedi.

Labazzo ayrıca tüm çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını, 20 Mart'tan beri tüm salonların kapalı olduğunu belirtti ve valinin, neden bazı işletmelerin tekrar açmasına izin verip diğerlerine vermediğini anlayamadığını söyledi.

PLAJLAR DOLUP TAŞMIŞTI

Spor salonlarını açın protestosunda bulunan Clearwater şehrinin sakinleri koronavirüs dinlemeyerek sahillere akın etmişti. Maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymayan binlerce Amerikalı deniz kenarında güneşin tadını çıkarmıştı. Şehrin Belediye Başkanı Lenny Curry, kısmen açılan plajlar için normal yaşama giden yolun başlangıcı demiş ve ülkede eleştirilerin hedefi olmuştu.

Worldometers’a göre Florida’da 40 binin üzerinde pozitif koronavirüs vakası, 1750’nin üzerinde koronavirüse bağlı ölüm bulunuyor.