Obradovic 'gidiyor' iddialarına açıklık getirdi
Fenerbahçe koçu Obradovic sert çıkış yaptı. Obradovic, “Ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Diğer kulüpler ve kendi kulübümle görüşme yaptığıma dair çıkan haberler, gerçeği yansıtmayan haberlerdir''dedi.
Koronavirü salgını nedeniyle ülkesine dönen Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko , yazılı bir açıklamayla hakkında çıkan ‘Gidiyor-kalıyor. Teklif aldı-almadı' şeklindeki iddialara açıklık getirdi.
İdari ve teknik ekip ile oyuncularla en iyi yol haritasını çizmek için sürekli iletişim halinde olduğunu belirten ünlü koç “Ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Diğer kulüpler ve kendi kulübümle görüşme yaptığıma dair çıkan haberler, gerçeği yansıtmayan haberlerdir. Fenerbahçe'nin koçu olmaya devam etmenin birinci önceliğim olduğunu söylemek istiyorum” dedi.
Video Haberler
- Erdoğan 100.yılda video paylaştı
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu
- Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
- Veyis Ateş’in sinekle imtihanı
- Yunuslar Ortaköy Sahili'nde böyle görüntülendi
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!