Obradovic 'gidiyor' iddialarına açıklık getirdi

23 Nisan 2020 Perşembe, 09:40

Koronavirü salgını nedeniyle ülkesine dönen Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko , yazılı bir açıklamayla hakkında çıkan ‘Gidiyor-kalıyor. Teklif aldı-almadı' şeklindeki iddialara açıklık getirdi.

İdari ve teknik ekip ile oyuncularla en iyi yol haritasını çizmek için sürekli iletişim halinde olduğunu belirten ünlü koç “Ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Diğer kulüpler ve kendi kulübümle görüşme yaptığıma dair çıkan haberler, gerçeği yansıtmayan haberlerdir. Fenerbahçe'nin koçu olmaya devam etmenin birinci önceliğim olduğunu söylemek istiyorum” dedi.