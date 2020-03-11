Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 8.9 arttı
Ticari süt işletmelerince Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 8.9 artışla 806 bin 721 tona yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre, Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak belirlendi.
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 8.7 artarak 146 bin 247 tona yükseldi. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8.1 artarak 91 bin 983 tona yükseldi.
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 14 artışla 54 bin 468 tona, tereyağı üretimi yüzde 5.7 artarak 6 bin 770 tona, inek peyniri üretimi yüzde 0.4 artarak 58 bin 327 tona yükseldi.
Buna karşılık, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 2.5 düşüşle 3 bin 566 tona, kaymak üretimi yüzde 5.3 düşerek 3 bin 302 tona, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 10.8 düşerek 549 tona ve yağsız süt tozu üretimi yüzde 12.3 düşerek 5 bin 204 tona indi.
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