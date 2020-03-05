OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a para cezası

05 Mart 2020 Perşembe, 15:30

Gazetemiz yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmasının ardından, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir davada dinlenen gizli tanık Abdullah’ın, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar aleyhinde “cemaat mensubu” imasında bulunmasına ilişkin yazdığı haber nedeniyle 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada söz alan Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, gizli tanığın Akar aleyinde konuştuğu duruşmaya katılan 4 avukatı tanık, gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer’i ise uzman bilirkişi olarak dinletmek istedi. Tokatlı, 6 saat süren duruşmadaki sanık ve avukatların da gizli tanığın anlatımlarını Müyesser Yıldız gibi anladığına ilişkin SEGBİS kayıtlarını okudu. Mahkeme ise bu talebi yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

‘9 YILDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ”

Mahkemenin hakaret suçundan ek savunma istediği Müyesser Yıldız, yaptığı konuşmada “Bundan 9 yıl önce bugün tutuklandım. 15 ay yattım. Kadeşim Barış Terkoğlu da dün tutuklandı. Demek ki 9 yılda hiçbir şey değişmemiş. İstanbul’a hukuk gelmemiş. Ankara’da da hukuk yok. Olayın birinci derece aktörü olan gizli tanık Abdullah’ı dinlemediniz. Tanıklarımızı dinlemediniz. Siz de gazeteci olsaydınız o başlığı atarsınız. Ben daha fazla konuşup bu hukuksuzluk sürecine katkı vermek istemiyorum. Umarım hukuka uygun davrananlardan olursunuz. Dilerim hukuka sahip çıkardan olursunuz” dedi.

“SUÇ GİZLİ TANIĞA AİTTİR”

Yeniden söz alan avukat Erhan Tokatlı, “Ortada bir suç varsa o gizli tanığa aittir. Müvekkil gazeteci olarak duruşmada olanları haberleştirmiştir. Sanıklar ve avukatları da müvekkilim gibi algılamıştır. Haber gerçek ve günceldir” diye konuştu. Avukat Serdar Öztürk, delillerin eksik toplandığını kaydetti.

Akar’ın avukatı Samet Can Olgaç, suçun sabit olduğunu iddia ederek Yıldız’ın cezalandırılmasını isterken, “Habere konu sözler müvekkilimin şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliktedir. Toplumda algı oluşturma ve müvekkilimi itibarsızlaştırmak amacıyla yazılmıştır” dedi.

Söz alan Müyesser Yıldız, bunun üzerine Akar’ın avukatına “Hulusi Akar gizli tanık beyanlarına karşı dava açtı mı” diye sordu. Avukat, bu soruya yanıt vermedi. Son sözü sorulan Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanların cephede son kurşununa kadar savaşması gerektiğine ilişkin bir sözünü okudu.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme, duruşma sonunda Müyesser Yıldız’ı Akar’a hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 7 bin 80 adli para cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Gerekçesini açıklayan hakim, somut olayın özü ile haberin veriliş biçiminde dengenen sağlanmadığı, sanığın müşteki aleyhindeki haberinin kamuoyunda olumsuz algı oluşturacağını, onur, şeref ve saygınlığını rencide edici olduğunu kaydetti.