'Ödeme yapmıyoruz' diyen stajyer avukata gözaltı
“Kapitalizm koronadan daha tehlikeli! #ÖdemeYapmıyoruz” diyen stajyer avukat Yağız Timoçin, “kanunlara uymamaya tahrikten”, evine giden 3 polis aracı ve bir “akrep” eşliğinde gözaltına alındı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi, stajyer Avukat Yağız Timoçin, Twitter hesabından yazdığı “Ödeme Yapmıyoruz” tweetleri nedeniyle gözaltına alındı.
Timoçin, Kovid-19 salgınında emekçilerin maruz kaldığı ekonomik krizi protesto etmek için kampanyaya katılmıştı.
Avukatı Emre Erdal bianet’e yaptığı açıklamada, Timoçin’in “Kanunlara uymamaya tahrik” ile suçlandığını, bugün ifade işleminin yapılmasını beklediklerini söyledi.
Suç unsuru sayılan tweetlerinden bazıları şöyle:
“Kapitalizm koronadan daha tehlikeli! #ÖdemeYapmıyoruz”
“Yoksulluğa mahkum olmuşuz. Açız, açıktayız. Kaybedecek bir şeyimiz kalmamış! #ÖdemeYapmıyoruz”
“İşçiler ücretsiz izne çıkarılıyor. İşten çıkarılıyor. Bütün hakları gasp ediliyor. Açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkûm ediliyor. Tek çare #ÖdemeYapmıyoruz demekte!”
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