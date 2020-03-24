Odunpazarı'ndan koronavirüs acil eylem planı

24 Mart 2020 Salı, 13:00

Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni tip korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamaları sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, camiler, huzurevleri ve sığınma evlerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan, vatandaşlara belediyeye gelmeden işlemlerini evden yapabileceklerine dair açıklamalarda bulunan, cadde ve sokakları dezenfeksiyon özelliği olan karışımlarla yıkayan Odunpazarı Belediyesi, son olarak da kalabalık yerlerde bulunan bankları kaldırdı, kamelyaları ise kullanıma kapattı.

BELEDİYEYE GELENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Belediye hizmet binasının her iki girişinde de temassız ateş ölçerlerle belediyeye gelen vatandaşların ateşini ölçen Odunpazarı Belediyesi, ateşi 38 derecenin üstünde olanların belediye binasına girmesine izin vermiyor. Belediye binası düzenli aralıklarla dezenfekte edilirken, çalışanların ve vatandaşların kullanımı için bina girişine ve her kata dezenfektan konuldu.







KREŞ VE ÇOCUK MERKEZLERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

11 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde Covid-19 saptandığının kamuoyuna açıklanmasının ardında planlanan söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal eden Odunpazarı Belediyesi, belediyeye bağlı kreş ve çocuk merkezlerinde de eğitime ara verdi. Belediye ayrıca sanat ve meslek edindirme kurslarının, 14 halk merkezinin, 2 gençlik merkezinin ve çeşitli konulardaki atölyelerin faaliyetlerini durdurdu. Bunun yanı sıra 20 kütüphane, Koca Çınar Yaşam Merkezi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi ve Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nı geçici bir süre için kapattı.





KAMUSAL ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Dezenfekte uygulamaları Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ilçede bulunan 93 okul, 49 cami, 1 Cemevi, 3 huzurevi, 2 kadın sığınma evi, 9 öğrenci yurdu, 5 sağlık ocağı ve Odunpazarı Belediyesi’nin 48 birimi ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca; aralarında Eskişehir Adalet Sarayı, Eskişehir Barosu, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, PTT Toplama Müdürlüğü, PTT Emek ve EMKO Dağıtım Müdürlüğü, Merkez Bankası, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Eskişehir 2 No’lu Açık Cezaevi, Akpınar Cezaevi Tabur Komutanlığı, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü ile TEKSAN Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin de aralarında olduğu 35 kamu binasında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. 3 vardiyada çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.







CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de ilçedeki tüm cadde ve sokakları dezenfeksiyon özelliği olan karışımlarla yıkıyor. Ana arterlerden başlayarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, mahalle ve sokaklarda yıkama işlemini sürdürüyor. 3 araçla gerçekleştirilen çalışmalarda, deterjan ve dezenfektan içeren su kullanılıyor.





İŞLEMLER EVDEN YAPILABİLİYOR

Tüm mecralardan vatandaşlara “evde kal” çağrısı yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşların Belediye ile ilgili işlemleri belediye binasına gelmeden yapabileceklerini açıkladı. Vatandaşların işlemlerini (0222) 213 30 30 numaralı çağrı merkezinden, Odunpazarı Belediyesi’nin resmi web sitesinden ve sosyal medya adreslerinden yapabileceğini belirten Başkan Kurt, birinci önceliklerinin halk sağlığı olduğunu vurguladı.

BANKLAR KALDIRILDI, KAMELYALAR KULLANIMA KAPATILDI

Halk sağlığını düşünerek çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, “evde kal” çağrısına uymayan vatandaşlar nedeniyle yeni önlemler aldı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yoğun kullanılan alanlardan bankları söktü, kamelyaları ise kullanıma kapattı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri ise belirli aralıklarla Hamamyolu’nda oturma gruplarına oturan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarıyor.

HALK MARKET’TEN EVE TESLİM HİZMET

İhtiyaç sahibi dezavantajlı grupların her zaman yanında olan Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin Corana virüs ile mücadele ettiği bu günlerde 60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine verdiği hizmeti sürdürüyor. Halk Market çalışanları, Halk Market’ten faydalanan ve 60 yaş üzeri olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor.