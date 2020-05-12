Oktay Mahmuti, basketbolda liglerin tescili ile ilgili ne dedi?

12 Mayıs 2020 Salı, 16:59

Türk basketbolunun ünlü ismi coach Oktay Mahmuti, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, ligleri tescili ile ilgili Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

Anadolu Efes, Galatasaray, Benetton, Darüşşafaka'da çalışan ve Efes'le Euroleage üçüncülüğü bulunan Oktay Mahmuti, koronavirüs krizi nedeniyle basketbol liginin bitirilip beyaz sezon ilan edilmesi ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak arkadaşımız Arif Kızılyalın'ın sorularını yanıtlarken, "Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Herkesin gündemi pandemi. Ancak, insanlar bildiği konularda yorum yapmalı, benim uzmanlık alanım basketbol, basketbolla ilgili görüşlerim, savunduğum gerçekler vardır. Ancak virüs konusunda konuşmam ve yorum yapmam doğru olmaz. Her insan her konuda bilgi sahibi olamaz. Basketbol federasyonu liglerle ilgili bir karar aldı. Sonuçta koronavirüs salgını konusunda Sağlık Bakanı'nın ve Bilim Kurulu'nun görüşleri var. Ülkede ve dünyada çeşitli kısıtlamalar söz konusu. Bu karara değişik tepkilerg eldi. Basketbolcu kardeşlerimizin bir bölümü de oynamak istediklerini söylediler. Çünkü basketbolcu oynamak ister, şartların bu isteğe uygun olup, uygun olmaması farklı bir nokta. Oynamak isteyeni de eleştirmemek gerek çünkü bu onun işi. Ama şartlar farklı bir mesele ve uzmanlık gerektiriyor" dedi.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Eczacılık fakültesi mezunu da olan Mahmuti, koronavirüs salgının yeni sezona nasıl yansıyacağı meselesinin belirsiz olduğunu, bu konunun da şartlara göre değişebileceğini ifade etti.