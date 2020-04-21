Oktoberfest iptal edildi

21 Nisan 2020 Salı, 11:44

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter bugün yaptıkları açıklamada, milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin bu yıl salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildiğini duyurdu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Söder festivalin iptal kararını, "Bizi acıtıyor, inanılmaz derecede yazık" sözleriyle değerlendirdi. Söder, festivalin uluslararası düzeyde ve geniş katılımla gerçekleştiğine dikkat çekerek bu durumun riski artırdığını vurguladı. Münih Belediye Başkanı Reiter ise festivalle ilgili alınan kararın hem duygusal hem de ekonomik açıdan zor olduğunu kaydetti. Oktoberfest, bu yıl 19 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecekti. Festivale dünyanın dört bir yanından yaklaşık altı milyon ziyaretçinin katılması bekleniyordu.